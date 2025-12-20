Подросток погиб при взрыве патрона от противогаза в рюкзаке в Химках: подробности ЧП

В подмосковных Химках 20 декабря произошло ЧП. В результате взрыва регенеративного патрона от противогаза, который находился в рюкзаке у подростка, погиб 12-летний школьник, еще двое человек получили ранения и были госпитализированы. По факту происшествия Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, а предварительной версией считается взрыв модифицированного патрона РП-4, найденного подростками. Подробнее — в материале URA.RU.