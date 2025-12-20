Подросток погиб при взрыве патрона от противогаза в рюкзаке в Химках: подробности ЧП

В Химках в результате взрыва регенеративного патрона погиб ребенок.
В подмосковных Химках 20 декабря произошло ЧП. В результате взрыва регенеративного патрона от противогаза, который находился в рюкзаке у подростка, погиб 12-летний школьник, еще двое человек получили ранения и были госпитализированы. По факту происшествия Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, а предварительной версией считается взрыв модифицированного патрона РП-4, найденного подростками. Подробнее — в материале URA.RU.
Подросток погиб при взрыве неизвестного предмета в Химках.
Вечером 20 декабря в микрорайоне Сходня в Химках произошел взрыв неизвестного предмета. По предварительным данным, в результате инцидента погиб подросток, еще два человека получили ранения. Территорию в Банном переулке оцепили, на место происшествия выехали все экстренные службы, включая саперов. Как сообщает телеграм-канал SHOT, пострадавшими являются пожилая женщина и 15-летний подросток, их доставили в больницу. Информацию о гибели подтвердили оперативные службы и детский омбудсмен.
Причина взрыва — патрон от противогаза в рюкзаке.
По предварительным данным, взорвался регенеративный патрон от изолирующего противогаза. Как сообщает телеграм-канал Baza, этот элемент противогаза иногда модифицируют для создания «эффектного взрыва». Травмы спины погибшего указывают, что взрыв произошел именно внутри рюкзака.
Предварительной причиной ЧП, произошедшего в Банном переулке микрорайона Сходня, стал регенеративный патрон РП-4, который подростки нашли и положили в рюкзак.
СК возбудил уголовное дело после взрыва пиротехники в Химках.
По данному факту следственными органами ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). СК России, напоминая о приближающихся праздниках, призывает граждан приобретать только сертифицированные пиротехнические изделия и соблюдать осторожность.
Два человека госпитализированы.
Уголовное дело возбуждено после взрыва, в котором погиб 12-летний школьник.
Два человека с травмами были госпитализированы. Состояние одного из пострадавших медики оценивают как тяжелое, второго — средней степени тяжести, вся необходимая помощь им оказывается, официальном telegram-канал Министерства здравоохранения Московской области.