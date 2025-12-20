Вторгшегося в Курскую область боевика ликвидировали в Сумской области

Ранее сообщалось, что в Сумской области СБУ начала проверку командования 225-го отдельного штурмового полка ВСУ, который, по данным российских силовых структур, также участвовал в операции украинских войск на территории Курской области. Тогда подразделения полка задействовали для контратак против группировки войск «Север» в районе Андреевки, однако все попытки наступления были отражены.