Вторгшегося в Курскую область боевика ликвидировали в Сумской области

Участвовавшего во вторжении в Курскую область боевика ликвидировали под Сумами.
Командира роты 17-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ Александра Соколовского, участвовавшего во вторжении украинских сил в Курскую область, ликвидировали в Сумской области Украины. Об этом 20 декабря сообщил собеседник в российских силовых структурах.
«В Сумской области ликвидирован… Соколовский Александр Вячеславович», — сказал собеседник в силовых структурах. Его слова передает РИА Новости.
По данным силовых структур, Соколовский командовал ротой в составе 17-й бригады ВСУ и входил в число военных, которых российская сторона считает причастными к нападению на Курскую область. Источник уточнил, что ликвидированный офицер проходил службу в одном из механизированных подразделений, задействованных в боевых действиях на приграничных с Россией направлениях.
Ранее сообщалось, что в Сумской области СБУ начала проверку командования 225-го отдельного штурмового полка ВСУ, который, по данным российских силовых структур, также участвовал в операции украинских войск на территории Курской области. Тогда подразделения полка задействовали для контратак против группировки войск «Север» в районе Андреевки, однако все попытки наступления были отражены.