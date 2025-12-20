Ричмонд
В МВД назвали причину взрыва в Химках

Взрыв в подмосковных Химках, приведший к гибели подростка и ранениям ещё двух человек, произошёл из-за неосторожного обращения со взрывоопасным предметом бытового назначения. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Московской области.

Инцидент случился во дворе дома в Банном переулке микрорайона Сходня. Помимо погибшего несовершеннолетнего, пострадали ещё один подросток и женщина.

На месте работают сотрудники полиции, которые устанавливают все обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что при взрыве в Химках погиб подросток, пострадали еще двое.

