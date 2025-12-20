Ричмонд
Стало известно о состоянии мальчика пострадавшего при взрыве в Химках

Пострадавшего при взрыве в подмосковных Химках мальчика прооперировали. Об этом в субботу, 20 декабря, сообщила детский омбудсмен Ксения Мишонова.

— Пострадавшего в Сходне мальчика прооперировали и перевели в отделение реанимации. Его состояние стабильное. Сейчас в больнице с ним находится мама. Мы на связи. Пусть парень быстрее поправится, — написала она в Telegram-канале.

По факту взрыва в Химках, в результате которого погиб подросток и еще два человека пострадали, возбудили уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

По информации СМИ, погибший при взрыве в Подмосковье подросток шел домой после встречи так называемых диггеров. Он положил в свой рюкзак уже активированный регенеративный патрон, который не успел подорвать.

Хотя поначалу выживший подросток говорил, что он с другом просто шел по улице, когда под ногами что-то сдетонировало, и сказал, что мальчик пнул взрывное устройство.

О произошедшем стало известно вечером 20 декабря. Взрыв произошел в Банном переулке химкинского микрорайона Сходня.