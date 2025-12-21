РЕН ТВ: в Подмосковье перевернулась лодка с экс-лидером ОПГ’Солнцевские"

Инцидент с лодкой произошел в подмосковном яхт-клубе.
В одном из яхт-клубов подмосковных Мытищ 20 декабря перевернулась лодка, в результате чего погиб человек. Жертвой происшествия может быть предприниматель Виктор Аверин, известный в криминальной среде как «Авера-старший», в прошлом один из лидеров ОПГ «Солнцевские». Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на информированный источник.
«Жертвой может быть Виктор Аверин, известный также как “Авера-старший” — ныне авторитетный бизнесмен, в прошлом один из лидеров ОПГ “Солнцевские”», — сообщил информированный источник телеканала. Тело погибшего пока официально не опознано, уточняет канал.
Источник уточнил, что в момент ЧП в лодке, помимо возможной жертвы, находились еще четверо человек. По его словам, судно внезапно накренилось и перевернулось неподалеку от причала яхт-клуба. По данным открытых источников, Виктор Аверин в последние годы занимался легальным бизнесом. Официальные структуры на момент публикации не давали публичных комментариев о происшествии и возможной личности погибшего.