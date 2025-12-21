РЕН ТВ: в Подмосковье перевернулась лодка с экс-лидером ОПГ’Солнцевские"

В одном из яхт-клубов подмосковных Мытищ 20 декабря перевернулась лодка, в результате чего погиб человек. Жертвой происшествия может быть предприниматель Виктор Аверин, известный в криминальной среде как «Авера-старший», в прошлом один из лидеров ОПГ «Солнцевские». Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на информированный источник.