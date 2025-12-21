СМИ: Лодка перевернулась в подмосковном яхт-клубе, один человек погиб

22 ноября в Коломне произошел трагический инцидент во время рыбалки: два человека оказались в ледяной воде. Об этом сообщил Telegram-канал 112. Мужчина и женщина рыбачили у устья реки Северки, когда их лодка перевернулась. Очевидцы поспешили на помощь и смогли спасти мужчину. Женщина же ушла под воду и утонула.