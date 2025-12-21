СМИ: Лодка перевернулась в подмосковном яхт-клубе, один человек погиб

В яхт-клубе в Подмосковье перевернулась лодка, один человек погиб. Жертвой может быть Виктор Аверин, известный также как «Авера-старший», — ныне предприниматель, в прошлом один из лидеров ОПГ «Солнцевские». Об этом в субботу, 20 декабря, РЕН ТВ сообщил источник.
Уточняется, что тело еще не опознано. Трагедия произошла в Мытищах.
— По данным источника, в лодке находились еще четверо человек, когда судно внезапно перевернулось. Спасти мужчину не удалось, — сказано в статье.
В настоящее время обстоятельства происшествия выясняются.
22 ноября в Коломне произошел трагический инцидент во время рыбалки: два человека оказались в ледяной воде. Об этом сообщил Telegram-канал 112. Мужчина и женщина рыбачили у устья реки Северки, когда их лодка перевернулась. Очевидцы поспешили на помощь и смогли спасти мужчину. Женщина же ушла под воду и утонула.