Пострадавшего в Химках мальчика прооперировали: в каком он состоянии

Напомним, что вечером 20 декабря в Банном переулке Сходни, в районе Химок, произошёл взрыв. После него раздались крики, на земле оказались трое пострадавших — двое школьников 12 и 15 лет, а также женщина 51 года. Младший из детей скончался до приезда скорой помощи.