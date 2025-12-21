Ричмонд
Пострадавшего в Химках мальчика прооперировали: в каком он состоянии

Мишонова: пострадавшего в Химках мальчика прооперировали, он в реанимации.

Источник: Комсомольская правда

Пострадавшего мальчика в Химках прооперировали и перевели в реанимацию, где его состояние остаётся стабильным. Об этом в своём Telegram-канале сообщила детский омбудсмен Ксения Мишонова.

«Пострадавшего в Сходне мальчика прооперировали. Перевели в отделение реанимации. Состояние стабильное. Сейчас в больнице с ним мама. Мы на связи», — написала омбудсмен.

Мишонова выразила надежду на скорейшее выздоровление мальчика.

Напомним, что вечером 20 декабря в Банном переулке Сходни, в районе Химок, произошёл взрыв. После него раздались крики, на земле оказались трое пострадавших — двое школьников 12 и 15 лет, а также женщина 51 года. Младший из детей скончался до приезда скорой помощи.

Правоохранители полагают, что причиной смертельного инцидента в области могло стать неосторожное обращение с бытовым предметом.