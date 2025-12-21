Врачи спасли жизнь ребенку, пострадавшему от взрыва в Химках

В подмосковных Химках 20 декабря произошло ЧП. В результате взрыва регенеративного патрона от противогаза, который находился в рюкзаке у подростка, погиб 12-летний школьник, еще двое человек получили ранения и были госпитализированы. Подробнее — в материале URA.RU.