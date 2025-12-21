Ричмонд
Врачи спасли жизнь ребенку, пострадавшему от взрыва в Химках

Ребенку, пострадавшему при взрыве в подмосковных Химках, провели операцию, его состояние оценивается как стабильное. Об этом 20 декабря сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

Ребенку, пострадавшему при взрыве в подмосковных Химках, провели операцию, его состояние оценивается как стабильное. Об этом 20 декабря сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

«Пострадавшего в Сходне мальчика прооперировали. Перевели в отделение реанимации. Состояние стабильное», — написала Мишонова в telegram-канале.

Рядом с мальчиком остается его мать, которой также оказывают необходимую поддержку. Омбудсмен находится в контакте с семьей пострадавшего.

В подмосковных Химках 20 декабря произошло ЧП. В результате взрыва регенеративного патрона от противогаза, который находился в рюкзаке у подростка, погиб 12-летний школьник, еще двое человек получили ранения и были госпитализированы. Подробнее — в материале URA.RU.