Омбудсмен Мишонова: Пострадавшего от взрыва в Химках прооперировали

Напомним, в Химках подросток стал жертвой взрыва неизвестного устройства. В ходе происшествия пострадали ещё один несовершеннолетний и женщина. Предположительно, 13-летний подросток погиб от взрыва регенеративного патрона РП-4 (или РП-4−01) в портфеле. Осколки пробили спину и попали в сердце.