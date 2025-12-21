Ричмонд
Омбудсмен Мишонова: Пострадавшего от взрыва в Химках прооперировали

Мальчик, пострадавший в результате взрыва неизвестного предмета в Химках, был прооперирован. На данный момент он в стабильном состоянии, сообщила детский омбудсмен по Подмосковью Ксения Мишонова.

Источник: Life.ru

«Пострадавшего в Сходне мальчика прооперировали. Перевели в отделение реанимации. Состояние стабильное. Сейчас в больнице с ним мама», — написала Мишонова в телеграм-канале.

Напомним, в Химках подросток стал жертвой взрыва неизвестного устройства. В ходе происшествия пострадали ещё один несовершеннолетний и женщина. Предположительно, 13-летний подросток погиб от взрыва регенеративного патрона РП-4 (или РП-4−01) в портфеле. Осколки пробили спину и попали в сердце.

