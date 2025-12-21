СК сообщил о возбуждении дела после взрыва с гибелью подростка в Химках

В СК уточнили, что расследование ведут по статье 109 УК РФ о причинении смерти по неосторожности. Следственные органы устанавливают обстоятельства произошедшего и происхождение предмета, который сдетонировал. Правовую оценку также дадут действиям лиц, имевших отношение к случившемуся. В прокуратуре Московской области сообщили, что взяли ход и результаты расследования под контроль. По данным ведомства, на месте происшествия работу правоохранительных органов и экстренных служб координирует Химкинский городской прокурор Андрей Гвоздев. Специалисты продолжают проверочные мероприятия и опрашивают очевидцев.