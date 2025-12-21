Ричмонд
СК сообщил о возбуждении дела после взрыва с гибелью подростка в Химках

Уголовное дело возбудили после гибели подростка и травмирования двух человек в Химках Московской области. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.

«В Химках возбуждено уголовное дело по факту гибели подростка и травмирования двух человек», — говорится в сообщении.

В СК уточнили, что расследование ведут по статье 109 УК РФ о причинении смерти по неосторожности. Следственные органы устанавливают обстоятельства произошедшего и происхождение предмета, который сдетонировал. Правовую оценку также дадут действиям лиц, имевших отношение к случившемуся. В прокуратуре Московской области сообщили, что взяли ход и результаты расследования под контроль. По данным ведомства, на месте происшествия работу правоохранительных органов и экстренных служб координирует Химкинский городской прокурор Андрей Гвоздев. Специалисты продолжают проверочные мероприятия и опрашивают очевидцев.

Напомним, подросток погиб в результате взрыва неизвестного устройства в Московской области. Трагедия произошла в Химках, в Банном переулке микрорайона Сходня. По предварительным данным, 13-летний школьник получил смертельные ранения после детонации регенеративного патрона, который находился в портфеле. Осколки пробили спину и повредили сердце, в результате чего мальчик скончался на месте.

