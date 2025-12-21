Ричмонд
ОНФ призвал пермяков к сбору авто для СВО вместо взорванного дроном ВСУ. Фото

Жителей Прикамья призвали жертвовать свои машины на нужды СВО после инцидента с подрывом техники, отправленной на передовую ранее. В авто угодил снаряд БПЛА врага, объяснили в региональном представительстве «Народного фронта» (ОНФ).

Вражеский дрон уничтожил технику российских бойцов.

Жителей Прикамья призвали жертвовать свои машины на нужды СВО после инцидента с подрывом техники, отправленной на передовую ранее. В авто угодил снаряд БПЛА врага, объяснили в региональном представительстве «Народного фронта» (ОНФ).

«Дрон забрал машину, но не дух: помощь фронту продолжается. Если вы готовы пожертвовать свою технику — передавайте ее в “Народный фронт”. Или присоединяйтесь к региональному сбору “Все для Победы!”», — указано в telegram-канале общественной организации.

Инцидент произошел в Херсонской области. Украинский тяжелый беспилотник типа «Баба-Яга» полностью уничтожил внедорожник, который полгода назад был доставлен в зону СВО в качестве гуманитарной помощи от пермяков. Экипаж не пострадал. По данным общественников, бойцы вовремя заметили приближение дрона и успели укрыться.

Ранее URA.RU рассказывало о грузовом автомобиле, перевозившем гуманитарную помощь для военных от пермских волонтеров. Он также был уничтожен после атаки беспилотников ВСУ.

От машины почти ничего не осталось.

