В ХМАО ищут родственников водителя, замерзавшего в иномарке

Замерзающего в машине водителя передали медикам.
В Нижневартовске (ХМАО) ищут родственников пожилого водителя, которого спасли от обморожения после длительного нахождения в автомобиле. Мужчину обнаружили в иномарке на улице Зимняя, передав медикам. Об этом очевидцы сообщают в соцсетях.
«Сегодня обнаружили замерзающего человека в машине на улице Зимняя, увели в подъезд, вызвали скорую. Водитель Виктор Иванович говорит, что выгнали из дома. Прошу родственников откликнуться», — об этом сообщается в telegram-канале «ЧП Нижневартовск. Происшествия».
Отмечается, что автомобиль, в котором жил мужчина, стоит во дворе около строительного магазина. Сам он признался, что в машине находился около недели.
К публикации приложены фотографии вишневого Suzuki Liana. Пользователи в комментариях выразили сочувствие водителю и поблагодарили очевидцев, которые забрали его из промерзшего автомобиля. Мужчину увезли на скорой.
