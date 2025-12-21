Ричмонд
В ХМАО ищут родственников водителя, замерзавшего в иномарке

В Нижневартовске (ХМАО) ищут родственников пожилого водителя, которого спасли от обморожения после длительного нахождения в автомобиле. Мужчину обнаружили в иномарке на улице Зимняя, передав медикам. Об этом очевидцы сообщают в соцсетях.

Замерзающего в машине водителя передали медикам.

«Сегодня обнаружили замерзающего человека в машине на улице Зимняя, увели в подъезд, вызвали скорую. Водитель Виктор Иванович говорит, что выгнали из дома. Прошу родственников откликнуться», — об этом сообщается в telegram-канале «ЧП Нижневартовск. Происшествия».

Отмечается, что автомобиль, в котором жил мужчина, стоит во дворе около строительного магазина. Сам он признался, что в машине находился около недели.

К публикации приложены фотографии вишневого Suzuki Liana. Пользователи в комментариях выразили сочувствие водителю и поблагодарили очевидцев, которые забрали его из промерзшего автомобиля. Мужчину увезли на скорой.

Как сообщало URA.RU ранее, в Тюменской области спасатели оказали помощь замерзающему дальнобойщику. У грузовика «Мерседес» разрядились аккумуляторные батареи.