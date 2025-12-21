В ХМАО ищут родственников водителя, замерзавшего в иномарке

В Нижневартовске (ХМАО) ищут родственников пожилого водителя, которого спасли от обморожения после длительного нахождения в автомобиле. Мужчину обнаружили в иномарке на улице Зимняя, передав медикам. Об этом очевидцы сообщают в соцсетях.