Внезапно умер известный российский композитор

Смерть Геннадия Белова стала очередной утратой для российского культурного сообщества: ранее, 26 ноября, на 88-м году жизни после продолжительной болезни скончался народный артист РСФСР, актер и режиссер Всеволод Шиловский. Прощание с ним прошло в московском театре-студии его имени, после чего он был похоронен на Троекуровском кладбище.