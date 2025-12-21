Внезапно умер известный российский композитор

О месте прощания и времени похорон пообещали сообщить позже.
Союз композиторов Санкт-Петербурга сообщил о смерти советского и российского композитора Геннадия Белова. По данным организации, музыкант, выпускник Петербургской консерватории, скончался 19 декабря. Ему было 86 лет.
В Союзе уточнили, что причина смерти Геннадия Белова не разглашается. «Союз композиторов Санкт-Петербурга выражает глубокие соболезнования близким и друзьям композитора», — написал Союз композиторов Санкт-Петербурга в соцсети «ВКонтакте».
Белов был учеником композиторов Вадима Салманова и Дмитрия Шостаковича. Он окончил Петербургскую консерваторию и впоследствии получил звание профессора этого вуза. В творческом списке Белова указаны оперы «Девяносто третий год», «Ленинградская новелла» и другие сценические произведения.
Смерть Геннадия Белова стала очередной утратой для российского культурного сообщества: ранее, 26 ноября, на 88-м году жизни после продолжительной болезни скончался народный артист РСФСР, актер и режиссер Всеволод Шиловский. Прощание с ним прошло в московском театре-студии его имени, после чего он был похоронен на Троекуровском кладбище.