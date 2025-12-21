Огненная фура осложнила движение на трассе в Челябинской области. Видео

В Челябинской области у грузовика замерзло топливо, попытка отогреть бак обернулась ЧП.
Охваченная огнем фура осложнила движение на трассе в Челябинской области, из-за чего частично пришлось перекрыть дорогу. О происшествии сообщает региональная Госавтоинспекция.
«Сотрудниками Госавтоинспекции частично перекрывалось движение на 145 км автодороги Челябинск-Троицк-граница с республикой Казахстан из-за возгорания транспортного средства. Обошлось без пострадавших», — сообщается в telegram-канале Госавтоинспекции Челябинской области.
По данным ведомства, у дальнобойщика замерзло топливо и он решил подогреть топливный бак. В результате грузовик загорелся, а потушить его своими силами водитель не смог. Машина выгорела практически полностью. Справиться с пожаром помогли экстренные службы, движение по трассе восстановлено.
Ранее на этой же автодороге Челябинск-Троицк-граница с Республикой Казахстан в Увельском районе произошло ДТП с участием пяти автомобилей. В нем пострадал один человек.