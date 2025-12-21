Огненная фура осложнила движение на трассе в Челябинской области. Видео

По данным ведомства, у дальнобойщика замерзло топливо и он решил подогреть топливный бак. В результате грузовик загорелся, а потушить его своими силами водитель не смог. Машина выгорела практически полностью. Справиться с пожаром помогли экстренные службы, движение по трассе восстановлено.