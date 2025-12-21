Тело мёртвой пенсионерки пыталась пронести на борт семья из Великобритании

Родственники вкатили коляску с женщиной в салон, заявив, что она просто устала, а один представился врачом. Тело усадили на задние ряды. Подозрения у бортпроводников возникли сразу, и самолёт вернулся к терминалу. Врачи констатировали смерть пассажирки. Рейс EZY8070 вылетел в Лондон только поздно ночью. EasyJet выразила соболезнования и отметила наличие медицинской справки о возможности перелёта. Испанская гражданская гвардия подтвердила факт смерти, семью не задерживали.