Тело мёртвой пенсионерки пыталась пронести на борт семья из Великобритании

«На первый взгляд, она выглядела так, будто уже мертва, без сознания сидела в инвалидном кресле», — рассказала одна из пассажирок.
Родственники вкатили коляску с женщиной в салон, заявив, что она просто устала, а один представился врачом. Тело усадили на задние ряды. Подозрения у бортпроводников возникли сразу, и самолёт вернулся к терминалу. Врачи констатировали смерть пассажирки. Рейс EZY8070 вылетел в Лондон только поздно ночью. EasyJet выразила соболезнования и отметила наличие медицинской справки о возможности перелёта. Испанская гражданская гвардия подтвердила факт смерти, семью не задерживали.
Ранее Life.ru рассказывал, как в китайской провинции Гуанси 95-летняя бабуля воскресла через шесть дней после смерти. Женщина рассказала, что проснулась от сильного голода и смогла самостоятельно открыть крышку гроба.
Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.