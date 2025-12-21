Два нарушения — пять пострадавших: выезд на встречную полосу спровоцировал серьезное ДТП в Приморье

Пять человек, включая троих детей, получили травмы в результате дорожно-транспортного происшествия в Михайловском округе. Административное делопроизводство завели по нескольким статьям, сообщает «Комсомольская правда — “Дальний Восток” со ссылкой на полицию Приморья.
Авария произошла на 14-ом километре автодороги «Осиновка — Рудная Пристань». По предварительным данным, 59-летний водитель автомобиля Toyota Prius, двигаясь в сторону Осиновки, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Toyota Noah, за рулем которого был 32-летний мужчина.
В Toyota Noah пострадали все пять пассажиров: две женщины и трое детей 2021, 2015 и 2023 годов рождения. Все госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Некоторые из детей ехали без спецустройств.
Алкотест показал, что оба водителя были трезвы. По факту ДТП завели административное расследование. Водитель Prius будет отвечать за выезд на встречную полосу и причинение вреда здоровью. Водитель Noah — за нарушение правил перевозки детей и отсутствие полиса ОСАГО.
