С сайта Минюста США исчезли документы по делу Эпштейна

Минюст удалил изображения произведений искусства с обнажёнными женщинами, фигурировавшие в деле Эпштейна.

Источник: Аргументы и факты

По меньшей мере 16 файлов пропали из раздела сайта министерства юстиции США, где ранее были опубликованы материалы по делу финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом сообщило агентство Associated Press, обратив внимание на изменения в размещённой документации.

Часть архивов была обнародована в субботу в рамках исполнения закона о раскрытии информации, который получил поддержку представителей обеих ведущих партий в Конгрессе США.

По данным агентства, исчезнувшие файлы содержали изображения картин с обнажёнными женщинами, а также фотографию с серией снимков, разложенных на мебели. Среди них находилось фото, на котором были запечатлены Дональд Трамп рядом с Эпштейном, Меланьей Трамп и Гислейн Максвелл, считающейся его давней соратницей.

Ранее на одном из недавно опубликованных фото по делу финансиста Джеффри Эпштейна пользователи Сети рассмотрели, предположительно, ногу ребенка.

