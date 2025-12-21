Ричмонд
Сотрудник Елисейского дворца два года воровал антиквариат для коллекционера

Во Франции раскрыта кража предметов искусства из официальной резиденции главы государства. Как сообщает издание Le Figaro, сотрудник Елисейского дворца, увлечённый коллекционер, на протяжении двух лет незаконно выносил фарфоровые изделия, использовавшиеся на государственных приёмах.

Источник: Life.ru

По данным издания, за это время из дворца было похищено около ста предметов, включая тарелки, чашки и другую посуду, часть из которой имеет статус объекта культурного наследия. Мужчина, в чьи обязанности входила сервировка столов и учёт посуды, передавал раритеты коллекционеру фарфора Жислену М., работавшему смотрителем в музее Лувр. Преступление было обнаружено, когда пропажи стали слишком очевидными.

Суд постановил вернуть все похищенные ценности и взял обоих фигурантов под судебный контроль. Коллекционеру запретили работать в Лувре, а сотрудник Елисейского дворца был вынужден уволиться.

Напомним, в октябре этого года произошло резонансное ограбление Лувра: преступники проникли в музей через грузовой лифт, а их сообщник ждал снаружи. Всего было похищено девять драгоценностей из коллекции Наполеона и императрицы. Ущерб от ограбления Лувра оценивается в 88 млн евро. Часть похищенного, включая корону императрицы Евгении, была найдена вскоре после кражи неподалёку от музея. Злоумышленники, по данным следствия, пытались сбыть добычу через израильскую охранную фирму CGI Group.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Ограбление Лувра: история самого дерзкого похищения века
Ограбление Лувра произошло утром в воскресенье, 19 октября 2025 года. Воры под видом рабочих воспользовались моментом отключения сигнализации и проникли в музей. За семь минут они вынесли исторические драгоценности, которые Франция собирала столетиями. Беспрецедентная дерзость преступления потрясла мир и мгновенно сделала его одним из самых громких в истории. Рассказываем детали идеально спланированной операции, напоминающей сценарий голливудского блокбастера.
