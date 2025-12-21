Сотрудник Елисейского дворца два года воровал антиквариат для коллекционера

По данным издания, за это время из дворца было похищено около ста предметов, включая тарелки, чашки и другую посуду, часть из которой имеет статус объекта культурного наследия. Мужчина, в чьи обязанности входила сервировка столов и учёт посуды, передавал раритеты коллекционеру фарфора Жислену М., работавшему смотрителем в музее Лувр. Преступление было обнаружено, когда пропажи стали слишком очевидными.
Суд постановил вернуть все похищенные ценности и взял обоих фигурантов под судебный контроль. Коллекционеру запретили работать в Лувре, а сотрудник Елисейского дворца был вынужден уволиться.
Напомним, в октябре этого года произошло резонансное ограбление Лувра: преступники проникли в музей через грузовой лифт, а их сообщник ждал снаружи. Всего было похищено девять драгоценностей из коллекции Наполеона и императрицы. Ущерб от ограбления Лувра оценивается в 88 млн евро. Часть похищенного, включая корону императрицы Евгении, была найдена вскоре после кражи неподалёку от музея. Злоумышленники, по данным следствия, пытались сбыть добычу через израильскую охранную фирму CGI Group.
