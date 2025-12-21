Частный дом загорелся на улице Народной в Хабаровске

Пожар произошел в частном одноэтажном доме на улице Народной в Хабаровске. Огонь повредил крышу с деревянной обрешеткой, а также одну из комнат внутри здания. Площадь возгорания составила около 40 квадратных метров. Подробнее — в материале «КП» — Хабаровск".