Частный дом загорелся на улице Народной в Хабаровске

Пожар произошел в частном одноэтажном доме на улице Народной в Хабаровске. Огонь повредил крышу с деревянной обрешеткой, а также одну из комнат внутри здания. Площадь возгорания составила около 40 квадратных метров. Подробнее — в материале «КП» — Хабаровск".
На место происшествия оперативно прибыли пожарные расчеты. Из-за конструкции кровли пламя быстро распространилось, однако спасателям удалось взять ситуацию под контроль и не допустить дальнейшего распространения огня.
«Полностью ликвидировать пожар удалось за 1 час 40 минут», — рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
По данным МЧС, пострадавших нет. В настоящее время дознаватели устанавливают причину возгорания и все обстоятельства произошедшего.