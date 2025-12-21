В Саратове подростков обвинили в поджоге оборудования на железной дороге

«Куратор, как считает следствие, предложил 15-летнему подростку совершить поджог. Молодой человек привлек своего знакомого в качестве оператора для съемки, кадры позднее отправили куратору», — сообщил источник агентства.
По словам собеседника, знакомого с ходом расследования, позднее куратор сказал, что подростки подожгли не тот объект. «Тогда 15-летний уже при помощи другого подростка решился на новый поджог, за это они также получили несколько десятков тысяч», — добавил он.
Как пишет агентство, в августе на перегоне станций Анисовка — Сазанка были подожжены два релейных шкафа и один всепогодный шкаф. В отношении трех подростков возбуждено уголовное дело о теракте.