В Саратове подростков обвинили в поджоге оборудования на железной дороге

В Саратове арестованы три подростка, которых считают виновными в поджоге оборудования на железной дороге, пишет «РИА Новости» со ссылкой на источник. По версии следствия, они совершили преступление за 20 тыс. руб. на троих.

Источник: РИА "Новости"

«Куратор, как считает следствие, предложил 15-летнему подростку совершить поджог. Молодой человек привлек своего знакомого в качестве оператора для съемки, кадры позднее отправили куратору», — сообщил источник агентства.

По словам собеседника, знакомого с ходом расследования, позднее куратор сказал, что подростки подожгли не тот объект. «Тогда 15-летний уже при помощи другого подростка решился на новый поджог, за это они также получили несколько десятков тысяч», — добавил он.

Как пишет агентство, в августе на перегоне станций Анисовка — Сазанка были подожжены два релейных шкафа и один всепогодный шкаф. В отношении трех подростков возбуждено уголовное дело о теракте.