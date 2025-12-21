Пьяный водитель сбил ребёнка на зебре в Хабаровске, мальчик умер в больнице

ДТП произошло вчера около 18:40 в районе дома № 114 на улице Тихоокеанской. Водитель «Toyota Prius» не уступил дорогу ребенку, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения машины, и сбил его. По предварительным данным, автомобилист находился в состоянии алкогольного опьянения.