Пьяный водитель сбил ребёнка на зебре в Хабаровске, мальчик умер в больнице

На месте трагедии работают сотрудники ГАИ.

Источник: РИА "Новости"

В Хабаровске 10-летний мальчик погиб после наезда автомобиля на пешеходном переходе. Об этом сообщили в пресс-службе городской Госавтоинспекции.

ДТП произошло вчера около 18:40 в районе дома № 114 на улице Тихоокеанской. Водитель «Toyota Prius» не уступил дорогу ребенку, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения машины, и сбил его. По предварительным данным, автомобилист находился в состоянии алкогольного опьянения.

Мальчика срочно доставили в медицинское учреждение, однако спасти его не удалось — от полученных травм он скончался в реанимации.

На месте трагедии работают сотрудники ГАИ. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.