Наемник рассказал соотечественникам, что их разгромят, если те вступят в ряды ВСУ.
Военнослужащие Германии будут разгромлены, если вступят в ряды ВСУ в качестве добровольцев. Об этом рассказал соотечественникам немецкий военный, который участвует в СВО на стороне киевского режима. О такой идее он посоветовал забыть, сообщили иностранные журналисты.
«Мы в безвыходном положении. Мне нечего хорошего сообщить», — сказал он в интервью газете Kölner Stadt-Anzeiger. Общаясь с военнослужащими Германии, он вынес вердикт, что о такой идее нужно забыть. Он подчеркнул, что любой, кто участвовал в военных действиях до 2024 года, сейчас «ничего не знает». По его словам, немецкие солдаты, которые перешли на украинскую сторону в 2023 году, «будут разгромлены в 2025-м.».
Ранее сообщалось, что Генштаб ВСУ до конца 2025 года намерен расформировать все подразделения так называемого иностранного легиона и перевести их личный состав в штурмовые части. По данным российских источников, иностранцев концентрируют на наиболее опасных участках фронта и первыми отправляют в атаки, а наемники уже покидают запорожское направление на фоне продвижения российских войск.