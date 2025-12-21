В Находке после ДТП без отопления второй день остаются тысячи человек

Авария произошла в ночь на 20 декабря в районе улицы Спортивной и кольцевой развязки возле ТЦ «Находка Мега», когда водитель грузовика не справился с управлением, съехал с дороги, столкнулся с другим автомобилем и повредил магистральный участок теплопровода.