В Находке после ДТП без отопления второй день остаются тысячи человек

В Находке сегодня, 21 декабря, продолжаются аварийные работы на магистральной теплотрассе, повреждённой в результате ДТП с участием грузовика, из-за чего более 7 тыс. жителей южной части города остались без отопления.
Авария произошла в ночь на 20 декабря в районе улицы Спортивной и кольцевой развязки возле ТЦ «Находка Мега», когда водитель грузовика не справился с управлением, съехал с дороги, столкнулся с другим автомобилем и повредил магистральный участок теплопровода.
В результате повреждения теплотрассы без отопления остались более 50 многоквартирных домов и социальные объекты на улицах Спортивная, Пирогова, Бокситогорская и на Приморском бульваре.
В южной части города, запитанной от котельной № 1.6, действует локальный режим чрезвычайной ситуации, к устранению последствий привлечены аварийные бригады местного филиала КГУП «Примтеплоэнерго», для ремонта организована доставка труб большого диаметра с базы во Вольно-Надеждинске и работа точки обогрева и питания для ремонтников.
На полное восстановление теплоснабжения предусмотрены двое суток — 20 и 21 декабря: в первый день специалисты заварили основной повреждённый участок и подготовили систему, на вторые сутки выполняют заполнение теплотрассы теплоносителем, прогрев сетей и вывод котельной № 1.6 на нормативные параметры.
В ходе круглосуточных работ выявлены два дополнительных повреждения теплотрассы, одно рядом с первоначальным местом аварии в районе автозаправки на улице Спортивной, второе — в районе остановки «Универсам», оба дефекта связывают с ударом грузовика по сооружению.
Для устранения этих повреждений 21 декабря днём запланировано повторное отключение теплоснабжения в пострадавшем районе: около полудня подачу тепла временно приостановили, выполнят слив теплоносителя, дополнительную сварку, повторное заполнение системы и постепенный подъём температуры.
Жителям рекомендуют после возобновления подачи тепла проверить систему отопления в квартирах и при необходимости обращаться в управляющие компании для развоздушивания радиаторов.
Для семей с детьми, пожилых людей и граждан с инвалидностью действуют пункты временного размещения в гостиницах «Горизонт» в Находке и «Восток» в посёлке Врангель, помощь доступна через телефон ЕДДС 112.
Прокуратура Приморского края контролирует ход аварийно-восстановительных работ, вопросы перерасчёта платы за коммунальные услуги и взыскания ущерба с виновника ДТП.