Опубликованы кадры с места взрыва в подмосковных Химках, где погиб подросток

В Сети появилось видео из Банного переулка химкинского микрорайона Сходня, где при взрыве погиб подросток. Кадры опубликовал в субботу, 20 декабря, Telegram-канал «Типичные Химки».

На кадрах видно, как спасатель МЧС подбегает к телу подростка.

Причиной взрыва в Химках, в результате которого погиб подросток, стало неосторожное обращение с бытовым взрывоопасным предметом. Об этом сообщили в пресс-службе управления полиции по региону.

Пострадавшего при взрыве в подмосковных Химках мальчика прооперировали. Об этом рассказала детский омбудсмен в Московской области Ксения Мишонова.

По факту взрыва в Химках, в результате которого погиб подросток и еще два человека пострадали, возбудили уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

По информации СМИ, погибший при взрыве в Подмосковье подросток шел домой после встречи так называемых диггеров. Он положил в свой рюкзак уже активированный регенеративный патрон, который не успел подорвать.

Хотя поначалу выживший подросток говорил, что он с другом просто шел по улице, когда под ногами что-то сдетонировало, и сказал, что мальчик пнул взрывное устройство.

О произошедшем стало известно вечером 20 декабря. Взрыв произошел в Банном переулке химкинского микрорайона Сходня.