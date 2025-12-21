Более 130 тысяч потребителей в американском штате остались без электричества

Более 130 тысяч потребителей в американском штате Калифорния остались без электричества, причём около 125 тысяч из них — в городе Сан-Франциско.
Данные на 4:45 по московскому времени приводит мониторинговый сервис PowerOutage.
Причиной отключения стало возгорание на одной из подстанций коммунальной компании PG&E Corporation, о котором сообщило управление пожарной охраны Сан-Франциско в социальной сети X. Пожарные в настоящее время работают на месте происшествия.
Ранее сообщалось, что экс-президенту Аргентины Кристине Киршнер провели хирургическую операцию.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.