Кремль подтвердил готовность Путина к диалогу с президентом Франции

Песков подчеркнул, что Путиным выразил готовность к диалогу с Макроном на прямой линии.
Российский лидер Владимир Путин готов к диалогу с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Намерения Парижа можно оценить только положительно, если с двух сторон есть политическая воля. Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.
«Он (Макрон — прим. URA.RU) сказал о готовности побеседовать с Путиным», — цитирует РИА Новости Пескова. Он подчеркнул, что в рамках программы «Итоги года с Владимиром Путиным» глава России выразил готовность вести диалог с Францией. Поэтому, как подчеркнул представитель Кремля, если есть обоюдная политическая воля, то можно дать положительную оценку.
Ранее Макрон заявлял, что Европе было бы полезно восстановить диалог с Путиным и в ближайшие недели найти основу для возобновления переговоров. До этого Песков подчеркивал, что необходимость и формат контактов президента РФ с западными лидерами еще предстоит определить, при этом Москва неоднократно обозначала свою готовность к мирным диалогам.