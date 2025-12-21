Кремль подтвердил готовность Путина к диалогу с президентом Франции

Ранее Макрон заявлял, что Европе было бы полезно восстановить диалог с Путиным и в ближайшие недели найти основу для возобновления переговоров. До этого Песков подчеркивал, что необходимость и формат контактов президента РФ с западными лидерами еще предстоит определить, при этом Москва неоднократно обозначала свою готовность к мирным диалогам.