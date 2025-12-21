«Всем на пол!»: вечеринка закончилась массовыми задержаниями во Владивостоке

Вчера в баре Laundry bar на Семеновской улице должна была состояться вечеринка с электронной музыкой. Вход на мероприятие был бесплатным, поэтому небольшие залы заведения были забиты до отказа.
Около 23:00 в дверях появились люди в форме, раздался приказ: «всем на пол!». После того, как силовики прошли вглубь бара, во второе помещение с барной стойкой, послышался звук падения стульев и разбивающегося стекла.
«Я прошла за курткой, там на полу лежали парни, было разлито что-то красное на полу, куча осколков. Приходилось прям через тела перешагивать», — рассказала одна из присутствующих.
Девушек вскоре отпустили, разрешив пройти за верхней одеждой. Юношей держали долго — в том числе на улице, многие из них лежали на бетоне в одних майках.
После этого некоторых повели к машинам. Сколько людей было задержано, неизвестно, как неизвестны и причины задержания. «Комсомольская правда» обратилась за комментариями в полицию, но пока не получила ответа.
Ранее «КП» писала о том, что бывшую чиновницу из Приморья поместили в СИЗО по обвинению в махинациях с землей на 28,5 миллионов рублей.