«Всем на пол!»: вечеринка закончилась массовыми задержаниями во Владивостоке

Отряд Росгвардии нагрянул в бар на улице Семеновской во Владивостоке.

Источник: Комсомольская правда

Вчера в баре Laundry bar на Семеновской улице должна была состояться вечеринка с электронной музыкой. Вход на мероприятие был бесплатным, поэтому небольшие залы заведения были забиты до отказа.

Около 23:00 в дверях появились люди в форме, раздался приказ: «всем на пол!». После того, как силовики прошли вглубь бара, во второе помещение с барной стойкой, послышался звук падения стульев и разбивающегося стекла.

«Я прошла за курткой, там на полу лежали парни, было разлито что-то красное на полу, куча осколков. Приходилось прям через тела перешагивать», — рассказала одна из присутствующих.

Девушек вскоре отпустили, разрешив пройти за верхней одеждой. Юношей держали долго — в том числе на улице, многие из них лежали на бетоне в одних майках.

После этого некоторых повели к машинам. Сколько людей было задержано, неизвестно, как неизвестны и причины задержания. «Комсомольская правда» обратилась за комментариями в полицию, но пока не получила ответа.

Ранее «КП» писала о том, что бывшую чиновницу из Приморья поместили в СИЗО по обвинению в махинациях с землей на 28,5 миллионов рублей.