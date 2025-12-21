Ричмонд
Водитель и 14-летний пассажир погибли в аварии на трассе под Новосибирском

В больницу доставлены трое пострадавших.

Источник: ГУ МВД

Вечером 20 декабря в Колыванском районе Новосибирской области на 72-м километре трассы К-12Р произошло тяжелое ДТП. Об этом сообщили в ГУ МВД России по региону.

По предварительным данным ГИБДД, около 19:00 водитель автомобиля Subaru, двигаясь со стороны Колывани в направлении Томска, выехал на полосу встречного движения и совершил лобовое столкновение с автомобилем Mercedes.

В результате аварии водитель Subaru и его 14-летний пассажир-подросток погибли на месте. Трое человек были доставлены в больницу: пассажирка Subaru и водитель и несовершеннолетний пассажир автомобиля Mercedes.

На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Обстоятельства аварии продолжают устанавливаться.