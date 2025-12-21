По словам дипломата, Европе пора задуматься о позиции Путина.
Европа должна прекратить препятствовать диалогу по урегулированию украинского конфликта. Об этом сообщил эксперт Марк Галеотти.
«Стратегия, которая проложит осмысленный и жизнеспособный путь к миру на Украине, должна была стать частью процесса, стоящего за коалицией [Кира] Стармера (премьер-министр Великобритании — прим. URA.RU) и [Эммануэля] Макрона (президент Франции — прим. URA.RU), хотя в последнее время об этом почти ничего не говорят. Если ее создание и послание выходят за рамки коллективного разума и воли континента, то, возможно, Путин прав, не слушая нас», — написал в своей статье в журнале The Spectator Галеотти.
Ранее бывший президент Эстонии Тоомас Ильвес заявлял, что эффективность ответных действий Европы в украинском конфликте снижается из ‑за внутренних разногласий и недоверия к США. На фоне того, что Дональд Трамп исключил ЕС из переговоров с участием спецпредставителя Стива Уиткоффа, Джареда Кушнера и Путина по американскому мирному плану, Евросоюз безуспешно пытается выработать собственную инициативу, включая идею задействовать замороженные российские активы. Такие планы в российские власти называют воровством и предупреждают об ответных мерах.