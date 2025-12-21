ВСУ за год убили 133 мирных жителя Херсонской области, заявил омбудсмен

«Обстановка напряженная, потому что регион, левобережная часть области, находится под постоянными обстрелами, каждодневными обстрелами из различных видов вооружения. Если брать статистику, то с начала года зафиксировано экстренными службами более 1700 обстрелов, в которых ранения различной степени тяжести, в основном минно-взрывные, получили 603 человека, из которых 16 детей пострадали. Погибло 133 человека, в том числе 3 детей», — сообщил омбудсмен.
По словам правозащитника, печальная статистика по сравнению с прошлым годом только ухудшилась, обстрелы стали интенсивней, жертв среди мирного населения больше.
«Если сравнивать с прошлым годом, то только за весь календарный прошлый год 108 человек погибло (из них) 2 детей, ранения получили 435», — подытожил омбудсмен.
Основной удар, по его словам, приходится на город Алешки.