В Самарской области пропали четверо детей

«Сотрудники полиции разыскивают без вести пропавших малолетних: 10-летнего мальчика и девочек 2015, 2020, 2014 годов рождения, жителей поселка Безенчук Самарской области, которые в 20:30 (19:30 мск — прим. ТАСС) 20.12.2025 не вернулись с прогулки и до текущего времени их местонахождение неизвестно», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
По данным регионального главка МВД, за помощью обратились родители пропавших детей. Личный состав отдела полиции ОМВД по Безенчукскому району был поднят по тревоге в час ночи. Полицейские составили и распространили ориентировку с приметами малолетних среди личного состава полиции, Росгвардии, организаций правоохранительной направленности и волонтеров.
«Сотрудники уголовного розыска устанавливают и опрашивают очевидцев произошедшего, а также круг общения детей. Наружные наряды полиции, участковые уполномоченные, инспекторы по делам несовершеннолетних осуществляют поисковые мероприятия на пересеченной местности, проводят обход дворов и улиц близлежащих сел, осматривают подвальные и чердачные помещения, заброшенные стройки и места возможной концентрации несовершеннолетних», — уточнили в полиции.