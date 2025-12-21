В Самарской области пропали четверо детей

«Сотрудники полиции разыскивают без вести пропавших малолетних: 10-летнего мальчика и девочек 2015, 2020, 2014 годов рождения, жителей поселка Безенчук Самарской области, которые в 20:30 (19:30 мск — прим. ТАСС) 20.12.2025 не вернулись с прогулки и до текущего времени их местонахождение неизвестно», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.