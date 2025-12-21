В Самарской области разыскивают четырёх детей, не вернувшихся с прогулки

«Сотрудники полиции разыскивают без вести пропавших малолетних: 10-летнего мальчика и девочек 2015, 2020, 2014 годов рождения, жителей посёлка Безенчук Самарской области, которые в 20−30 час. 20.12.2025 не вернулись с прогулки и до настоящего времени их местонахождение неизвестно», — говорится в сообщении.
Согласно ведомству, сигнал о пропаже поступил от родителей детей. Ночью личный состав местного ОМВД был поднят по тревоге. Ориентировки с приметами несовершеннолетних направлены в полицию, Росгвардию и волонтёрские организации, включая добровольческое объединение «Лиза Алерт».
Правоохранители опрашивают свидетелей и знакомых детей, а наружные наряды обследуют территорию вокруг посёлка, проверяют дворы, улицы, заброшенные здания и стройки, подвалы и чердаки, где могут находиться пропавшие.
Ранее на юго-востоке Москвы грузовик сбил ребёнка на пешеходном переходе. В результате инцидента несовершеннолетний погиб на месте происшествия. За рулём грузового транспортного средства находился 68-летний гражданин.
