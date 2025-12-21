В Самарской области разыскивают четырёх детей, не вернувшихся с прогулки

«Сотрудники полиции разыскивают без вести пропавших малолетних: 10-летнего мальчика и девочек 2015, 2020, 2014 годов рождения, жителей посёлка Безенчук Самарской области, которые в 20−30 час. 20.12.2025 не вернулись с прогулки и до настоящего времени их местонахождение неизвестно», — говорится в сообщении.