Силы ПВО сбили три дрона ВСУ над Россией прошедшей ночью

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили три дрона Вооруженных силы Украины (ВСУ) в небе над Россией прошедшей ночью. Об этом в воскресенье, 21 декабря, сообщили в пресс-службе Министерства обороны.
Представители ведомства уточнили, что два вражеских беспилотника уничтожили над Волгоградской областью, еще один — над Ростовской.
— Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — передает официальный Telegram-канал министерства.
Накануне, в ночь с 19 на 20 декабря, средства ПВО уничтожили 27 беспилотников ВСУ в небе над рядом российских регионов.
А 19 декабря, в период с 20:00 до 23:00, силы ПВО также сбили 36 дронов над акваторией Черного моря, территорией Белгородской, Курской и Воронежской областей, а также Республики Крым.