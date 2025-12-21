Ричмонд
Силы ПВО сбили три дрона ВСУ над Россией прошедшей ночью

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили три дрона Вооруженных силы Украины (ВСУ) в небе над Россией прошедшей ночью. Об этом в воскресенье, 21 декабря, сообщили в пресс-службе Министерства обороны.

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили три дрона Вооруженных силы Украины (ВСУ) в небе над Россией прошедшей ночью. Об этом в воскресенье, 21 декабря, сообщили в пресс-службе Министерства обороны.

Представители ведомства уточнили, что два вражеских беспилотника уничтожили над Волгоградской областью, еще один — над Ростовской.

— Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — передает официальный Telegram-канал министерства.

Накануне, в ночь с 19 на 20 декабря, средства ПВО уничтожили 27 беспилотников ВСУ в небе над рядом российских регионов.

А 19 декабря, в период с 20:00 до 23:00, силы ПВО также сбили 36 дронов над акваторией Черного моря, территорией Белгородской, Курской и Воронежской областей, а также Республики Крым.