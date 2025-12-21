Системы ПВО сбили три украинских дрона над двумя регионами РФ за ночь

Ранее в Курской области украинский беспилотник атаковал объект энергетической инфраструктуры и оставил без света около 5 тысяч человек. По словам губернатора Александра Хинштейна, экстренные службы уже получили необходимые указания и работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть электроэнергию в дома жителей.