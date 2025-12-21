Ричмонд
Системы ПВО сбили три украинских дрона над двумя регионами РФ за ночь

Расчёты противовоздушной обороны сбили три украинских беспилотных летательных аппарата над двумя российскими регионами за ночь. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Отмечается, что два беспилотника были сбиты над территорией Волгоградской области, а также один дрон — над Ростовской областью.

Ранее в Курской области украинский беспилотник атаковал объект энергетической инфраструктуры и оставил без света около 5 тысяч человек. По словам губернатора Александра Хинштейна, экстренные службы уже получили необходимые указания и работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть электроэнергию в дома жителей.

