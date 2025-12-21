Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ЮАР произошла перестрелка, погибли люди

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Десять человек погибли, еще десять пострадали в результате стрельбы в ЮАР рядом с Йоханнесбургом, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на полицию.

Источник: Reuters

«Неизвестный вооруженный человек убил десять человек и ранил еще десятерых в результате стрельбы в поселении рядом с Йоханнесбургом», — говорится в сообщении агентства.

По словам правоохранителей, мотив стрелявшего пока неизвестен.