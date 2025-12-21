В ЮАР произошла перестрелка, погибли люди

«Неизвестный вооруженный человек убил десять человек и ранил еще десятерых в результате стрельбы в поселении рядом с Йоханнесбургом», — говорится в сообщении агентства.
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Десять человек погибли, еще десять пострадали в результате стрельбы в ЮАР рядом с Йоханнесбургом, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на полицию.
«Неизвестный вооруженный человек убил десять человек и ранил еще десятерых в результате стрельбы в поселении рядом с Йоханнесбургом», — говорится в сообщении агентства.
По словам правоохранителей, мотив стрелявшего пока неизвестен.