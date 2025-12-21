При взрыве в Химках погиб подросток, двое пострадали: что известно о ЧП

Взрыв в подмосковных Химках, в результате которого погиб подросток, произошел из-за неосторожного обращения со взрывоопасным предметом. Предварительную причину трагедии назвали в региональном главке МВД.
«Сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах происшествия, произошедшего во дворе одного из домов в Банном переулке мкрн. Сходня города Химки, в результате которого один несовершеннолетний погиб, а второй подросток и женщина получили телесные повреждения», — говорится в сообщении.
Уточняется, что, по предварительным данным, причиной взрыва стало неосторожное обращение со взрывоопасным предметом бытового назначения. На месте работают следственно-оперативные группы, которые устанавливают все обстоятельства случившегося.
Гибель одного из подростков подтвердила подмосковный детский омбудсмен Ксения Мишонова. По ее словам, пострадавшего в Сходне мальчика уже прооперировали. Подростка уже перевели в отделение реанимации. Его состояние оценивается как стабильное.
Ранее следователи возбудили уголовное дело после взрыва самодельного взрывного устройства, замаскированного в купюре. По данным СК РФ, следователи и криминалисты провели осмотр места происшествия. Эксперты провели комплексную взрывотехническую, молекулярно-генетическую, дактилоскопическую судебные экспертизы.
Прежде сообщалось, что в Подмосковье врачи спасли 13-летнего подростка, у которого в кармане брюк взорвался мобильный телефон. Как сообщили в региональном министерстве здравоохранения, мальчик получил ожоги второй степени на обоих бедрах и находился в состоянии шока. Медики ввели пострадавшему сильнодействующие обезболивающие препараты.
Помимо прочего, московский школьник устроил взрыв в квартире из-за эксперимента с огнетушителем. 14-летний мальчик проводил химические эксперименты, в том числе используя огнетушитель. Дома он находился со своей 11-летней сестрой. В какой-то момент его эксперимент вышел из-под контроля — огнетушитель взорвался. Подросток получил ожоги, пострадала и его сестра. Детей госпитализировали в больницу.