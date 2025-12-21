Четверо детей не вернулись с прогулки в Самарской области, ведутся поиски

После прогулки четверо детей из поселка Безенчук в Самарской области не вернулись домой. Сейчас их местонахождение неизвестно. Об этом в воскресенье, 21 декабря, сообщили в пресс-службе регионального управления Министерства внутренних дел России.
По словам представителей ведомства, около часа ночи после обращения родителей полиция распространила ориентировку и начала поиски пропавших. Добровольцы из общественного объединения «Лиза Алерт» также присоединились к работам.
— Сотрудники уголовного розыска устанавливают и опрашивают очевидцев произошедшего, а также круг общения детей, — передает официальный Telegram-канал областного управления министерства.
Другой случай произошел в Нижнем Новгороде, где 30 октября пропали шестеро детей. Последний раз их видели после того, как они ушли из школы.