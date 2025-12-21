«Сегодня я принял школьный автобус от водителя, с которым расторг трудовые отношения. Я включил радио… и испугался, потому что не мог поверить своим ушам — не нужно долго слушать (в тот момент говорил Путин — прим. Life.ru) — но именно в такой обстановке наши ученики ездили, например, в учебные поездки или на тренировки», — сообщил Агур.
Он подчеркнул, что новый водитель должен будет не только соответствовать эстонским ценностям, но и обеспечивать «языковую среду».
Ранее Life.ru писал, что Эстония выразила готовность разделить с Венгрией финансовые издержки, связанные с отказом от российского газа. Как заявил глава прибалтийской республики Алар Карис, государства Европы должны ужесточить политику в отношении России, уделив особое внимание вопросу импорта энергоресурсов. Комментируя недавний визит Виктора Орбана в Москву, Карис предположил, что главной целью визита было получение гарантий по поставкам недорогого топлива.
