Из-за пожара в Челябинске перекрыли Меридиан

Меридиан в Челябинске перекрыт из-за пожара в автосервисе.
Из-за пожара в Челябинске перекрыли проезд по улице Меридиан. Движение в сторону железнодорожного вокзала закрыто, организован объезд через Ленинский район. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по региону.
«Пожар на территории отдельно стоящего здания на улице Новороссийская. Внутри по предварительным данным находится автосервис. Силы на месте, тушение организовано», — заявили в пресс-службе МЧС по региону.
Также известно, что на Меридиане из-за дыма произошла авария. По предварительной информации, пострадавших в результате пожара нет.