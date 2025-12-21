Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Из-за пожара в Челябинске перекрыли Меридиан

Из-за пожара в Челябинске перекрыли проезд по улице Меридиан. Движение в сторону железнодорожного вокзала закрыто, организован объезд через Ленинский район. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по региону.

Меридиан в Челябинске перекрыт из-за пожара в автосервисе.

Из-за пожара в Челябинске перекрыли проезд по улице Меридиан. Движение в сторону железнодорожного вокзала закрыто, организован объезд через Ленинский район. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по региону.

«Пожар на территории отдельно стоящего здания на улице Новороссийская. Внутри по предварительным данным находится автосервис. Силы на месте, тушение организовано», — заявили в пресс-службе МЧС по региону.

Также известно, что на Меридиане из-за дыма произошла авария. По предварительной информации, пострадавших в результате пожара нет.