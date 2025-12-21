Ричмонд
В Курской области восстановили электроснабжение после атаки БПЛА ВСУ

В Курском районе Курской области было восстановлено электроснабжение, которое было нарушено после атаки украинского беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

Источник: Life.ru

«Электроснабжение в Курском районе полностью восстановлено после прилёта БПЛА. Благодарю наших энергетиков за оперативную и ударную работу», — говорится в сообщении.

Напомним, вечером 20 декабря губернатор сообщил, что в результате удара украинского дрона по объекту энергетической инфраструктуры пять тысяч человек остались без света. Он тогда пообещал, что аварийные бригады в скором времени начнут восстановительные работы. Информация о пострадавших отсутствует.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

