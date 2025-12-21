Ричмонд
В ЮАР в результате стрельбы на улице погибли десять человек

В ЮАР рядом с Йоханнесбургом произошла перестрелка, есть пострадавшие.

Источник: Аргументы и факты

Десять человек погибли и ещё десять получили ранения в результате стрельбы в ЮАР, неподалёку от Йоханнесбурга, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на полицейские источники.

«Неизвестный злоумышленник открыл огонь, в результате чего десять человек погибли и ещё десять были ранены», — цитирует агентство официальное заявление полиции.

Правоохранительные органы пока не установили мотивы, побудившие стрелявшего совершить нападение.

Ранее перестрелка с применением артиллерии произошла между пакистанскими и афганскими военнослужащими в районе погранперехода Чаман.