В Сумской области в плен сдались 13 украинских боевиков

В районе Высокого в Сумской области были взяты в плен 13 бойцов 119-й бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили РИА Новости российские силовые структуры.
«В ходе боев в районе Высокого противник понёс значительные потери. Было взято в плен 13 военнослужащих 119-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ, включая командира роты», — рассказал источник.
Украинское командование приказало им оставаться на позициях, угрожая применением дронов. В связи с этим они приняли решение сдаться в плен.
Министерство обороны сообщило об освобождении Высокого 20 декабря.