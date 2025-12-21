Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Спасатели показали фотографии пожара, который парализовал движение на Меридиане

Спасатели МЧС опубликовали фотографии с места крупного пожара, из-за которого перекрыли движение по автодороге Меридиан в Челябинске. Возгорание произошло в здании автосервиса на улице Новороссийской. Информация и фото предоставлены пресс-службой МЧС по региону.

В МЧС показали последствия пожара на Меридиане.

Спасатели МЧС опубликовали фотографии с места крупного пожара, из-за которого перекрыли движение по автодороге Меридиан в Челябинске. Возгорание произошло в здании автосервиса на улице Новороссийской. Информация и фото предоставлены пресс-службой МЧС по региону.

«Сообщение поступило с улицы Новороссийская. По прибытии подразделений установлено, что происходит горение внутри здания на площади 200 квадратных метров», — заявили в ведомстве.

В МЧС отмечают, что угрозы распространения огня нет и пожар локализован. Предварительно, обошлось без пострадавших.

Дым от пожара простирается на всю округу Площадь огня составила 200 квадратных метров По данным пожарных, огонь локализован.