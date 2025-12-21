Спасатели показали фотографии пожара, который парализовал движение на Меридиане

Спасатели МЧС опубликовали фотографии с места крупного пожара, из-за которого перекрыли движение по автодороге Меридиан в Челябинске. Возгорание произошло в здании автосервиса на улице Новороссийской. Информация и фото предоставлены пресс-службой МЧС по региону.