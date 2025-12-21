Спасатели показали фотографии пожара, который парализовал движение на Меридиане

В МЧС показали последствия пожара на Меридиане.
Спасатели МЧС опубликовали фотографии с места крупного пожара, из-за которого перекрыли движение по автодороге Меридиан в Челябинске. Возгорание произошло в здании автосервиса на улице Новороссийской. Информация и фото предоставлены пресс-службой МЧС по региону.
«Сообщение поступило с улицы Новороссийская. По прибытии подразделений установлено, что происходит горение внутри здания на площади 200 квадратных метров», — заявили в ведомстве.
В МЧС отмечают, что угрозы распространения огня нет и пожар локализован. Предварительно, обошлось без пострадавших.
Дым от пожара простирается на всю округу Площадь огня составила 200 квадратных метров По данным пожарных, огонь локализован.