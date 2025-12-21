Рекордно малое количество сбитых дронов: карта ночных атак беспилотников ВСУ на 21 декабря

Средства ПВО уничтожили три дрона Украины над российскими регионами.
За минувшую ночь дежурные расчеты противовоздушной обороны уничтожили три украинских беспилотника самолетного типа. Так, два аппарата были сбиты в воздушном пространстве Волгоградской области и один — над территорией Ростовской области. Об этом сообщили в Минобороны. Кроме того, ночью в Астраханской и Воронежской областях был введен режим опасности БПЛА. Карта атак на регионы России — в материале URA.RU.
Условные обозначения.
Ростовская область.
По информации губернатора региона Юрия Слюсаря, в небе над Ростовской областью был уничтожен один беспилотный летательный аппарат в Чертковском районе. По предварительным данным, пострадавших среди гражданского населения нет, разрушения на земле также не зафиксированы, написал глава региона в своем telegram-канале.
Волгоградская область.
В ночь на 21 декабря жители Волгограда начали получать СМС-уведомления об угрозе, связанной с применением беспилотных летательных аппаратов. В региональной системе РСЧС обратились к гражданам с рекомендацией не подходить к окнам и по возможности избегать пребывания на открытых пространствах. В случае необходимости предлагалось обращаться по телефону 112. Утром же действие режима на территории области было прекращено.
Над Волгоградской и Ростовской областями сбили беспилотники.
Воронежская область.
Губернатор региона Александр Гусев объявил об отмене режима угрозы атаки беспилотников, введенного еще вечером 20 декабря. Информация размещена в его telegram-канале.
Астраханская область.
В регионе в ночные часы был объявлен режим опасности, связанный с угрозой применения беспилотных летательных аппаратов. Соответствующие оповещения были разосланы жителям региона на мобильные телефоны. Властями рекомендуется сохранять спокойствие и проявлять повышенную бдительность. В случае чрезвычайных ситуаций граждан просят обращаться по номеру 112. Также допускается возможность временного снижения скорости мобильного доступа в интернет.
Временные ограничения в аэропортах.
Примерно в 03:00 (по мск) в аэропорту Волгограда ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Спустя почти пять часов их сняли. Данные меры вводились для обеспечения безопасности, сообщается в telegram-канале Росавиации.