Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рекордно малое количество сбитых дронов: карта ночных атак беспилотников ВСУ на 21 декабря

За минувшую ночь дежурные расчеты противовоздушной обороны уничтожили три украинских беспилотника самолетного типа. Так, два аппарата были сбиты в воздушном пространстве Волгоградской области и один — над территорией Ростовской области. Об этом сообщили в Минобороны. Кроме того, ночью в Астраханской и Воронежской областях был введен режим опасности БПЛА. Карта атак на регионы России — в материале URA.RU.

Средства ПВО уничтожили три дрона Украины над российскими регионами.

За минувшую ночь дежурные расчеты противовоздушной обороны уничтожили три украинских беспилотника самолетного типа. Так, два аппарата были сбиты в воздушном пространстве Волгоградской области и один — над территорией Ростовской области. Об этом сообщили в Минобороны. Кроме того, ночью в Астраханской и Воронежской областях был введен режим опасности БПЛА. Карта атак на регионы России — в материале URA.RU.

Условные обозначения.

Ростовская область.

По информации губернатора региона Юрия Слюсаря, в небе над Ростовской областью был уничтожен один беспилотный летательный аппарат в Чертковском районе. По предварительным данным, пострадавших среди гражданского населения нет, разрушения на земле также не зафиксированы, написал глава региона в своем telegram-канале.

Волгоградская область.

В ночь на 21 декабря жители Волгограда начали получать СМС-уведомления об угрозе, связанной с применением беспилотных летательных аппаратов. В региональной системе РСЧС обратились к гражданам с рекомендацией не подходить к окнам и по возможности избегать пребывания на открытых пространствах. В случае необходимости предлагалось обращаться по телефону 112. Утром же действие режима на территории области было прекращено.

Над Волгоградской и Ростовской областями сбили беспилотники.

Воронежская область.

Губернатор региона Александр Гусев объявил об отмене режима угрозы атаки беспилотников, введенного еще вечером 20 декабря. Информация размещена в его telegram-канале.

Астраханская область.

В регионе в ночные часы был объявлен режим опасности, связанный с угрозой применения беспилотных летательных аппаратов. Соответствующие оповещения были разосланы жителям региона на мобильные телефоны. Властями рекомендуется сохранять спокойствие и проявлять повышенную бдительность. В случае чрезвычайных ситуаций граждан просят обращаться по номеру 112. Также допускается возможность временного снижения скорости мобильного доступа в интернет.

Временные ограничения в аэропортах.

Примерно в 03:00 (по мск) в аэропорту Волгограда ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Спустя почти пять часов их сняли. Данные меры вводились для обеспечения безопасности, сообщается в telegram-канале Росавиации.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше