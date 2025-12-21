В российском городе загорелось административное здание

В центре Владивостока произошёл пожар в административном здании. Как сообщает главное управление МЧС России по региону, сигнал о возгорании поступил в 11:56 по местному времени (04:56 мск), и первые пожарные расчёты прибыли на место уже через пять минут.
На момент прибытия горели электрические кабели на фасаде здания. Спасатели с использованием специальных устройств эвакуировали из здания 10 человек. В настоящее время тушение пожара ведётся по повышенному второму номеру сложности.
В социальных сетях распространяются фото- и видеоматериалы с места происшествия.
Ранее сообщалось, что электроснабжение восстановлено в Курском районе после удара дрона.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.