People: во Флориде женщина застрелила двух бывших мужей в один день

В американском штате Флорида задержали женщину, подозреваемую в убийстве двух бывших мужей, сообщает журнал People.
51-летняя Сьюзан Авалон была задержана полицией после того, как она украла еду из ресторана и, выдавая себя за курьера, пришла к дому своего первого бывшего мужа в Брадентоне. Мужчина открыл дверь, и она выстрелила в него.
Авалон была обнаружена с помощью камер видеонаблюдения и системы распознавания автомобильных номеров в её доме в округе Ситрус. Правоохранители застали её, когда она пыталась отмыть фургон отбеливателем.
Второе убийство раскрылось после того, как Авалон ответила на вопрос полицейских о её бывшем муже. Это вызвало необходимость проверить мужчину, который жил в Тампе. Когда полицейские прибыли на место, они обнаружили его тело с огнестрельным ранением и следы взлома на двери.
По данным следствия, женщина сначала убила бывшего мужа в Тампе, а затем проделала путь более 200 километров, чтобы совершить второе убийство в Брадентоне. Причины преступлений пока не установлены.
Одна из версий предполагает, что мотивом могли стать конфликты из-за детей и финансов, поскольку Авалон задолжала около 4000 долларов по алиментам и имеет пятерых детей от двух браков, что могло привести к значительным штрафам. Сьюзан Авалон грозит смертная казнь.