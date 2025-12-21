Ричмонд
Административное здание загорелось во Владивостоке, 10 человек эвакуировали

В центре Владивостока загорелись кабели на фасаде административного здания.

Источник: Комсомольская правда

Крупный пожар вспыхнул в административном здании в центре Владивостока. Сигнал о возгорании на улице Пограничной поступил в спасательные службы в 11:56 по местному времени, и уже через пять минут первые расчёты пожарных были на месте.

Как сообщил региональный главк МЧС России, на момент прибытия огнеборцев открыто горели электрические кабели на фасаде здания. Служба незамедлительно приступила к эвакуации. С помощью специальных спасательных устройств из горящего строения было выведено десять человек. Позднее спасатели подтвердили, что в результате происшествия никто не пострадал.

Тушение пожара ведётся по повышенному второму рангу сложности. В районе происшествия управление МВД ограничило движение транспорта для беспрепятственной работы экстренных служб.

На место происшествия для координации действий правоохранительных и специальных служб выехал заместитель прокурора Фрунзенского района Андрей Думчиков. Прокуратура возьмёт на контроль результаты служебной проверки по факту пожара.

Ранее KP.RU информировал, что в центре Красноярска произошел крупный пожар. Там сгорел ветхий деревянный дом с вывеской «Цветы».