Административное здание загорелось во Владивостоке, 10 человек эвакуировали

Крупный пожар вспыхнул в административном здании в центре Владивостока. Сигнал о возгорании на улице Пограничной поступил в спасательные службы в 11:56 по местному времени, и уже через пять минут первые расчёты пожарных были на месте.
Как сообщил региональный главк МЧС России, на момент прибытия огнеборцев открыто горели электрические кабели на фасаде здания. Служба незамедлительно приступила к эвакуации. С помощью специальных спасательных устройств из горящего строения было выведено десять человек. Позднее спасатели подтвердили, что в результате происшествия никто не пострадал.
Тушение пожара ведётся по повышенному второму рангу сложности. В районе происшествия управление МВД ограничило движение транспорта для беспрепятственной работы экстренных служб.
На место происшествия для координации действий правоохранительных и специальных служб выехал заместитель прокурора Фрунзенского района Андрей Думчиков. Прокуратура возьмёт на контроль результаты служебной проверки по факту пожара.
