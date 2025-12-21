Жители Германии сейчас выступают против строительства завода боеприпасов.
Жители Германии, несмотря на планы властей по открытию производства боеприпасов для Украины, выступили против этого проекта. Опрошенные журналистами немцы подчеркнули, что в их стране тоже живут русские, и они не враги для них, сообщили иноСМИ.
«Россия — не наш враг! Русские жили здесь годами», — 62-летняя медсестра Мануэла Ноак, пишет Barron’s. По данным издания, в немецком городе с населением 14 тысяч человек, где планируют построить завод боеприпасов, местные собрали 1600 подписей против его создания. Немецкие журналисты пообщались и с 75-летним военным в отставке Томасом Фишером, который сослался на прошлое Германии. «Мы, немцы, должны заткнуться. Мы развязали две мировые войны. Мы должны проявлять сдержанность», — сказал он.
Ранее тему милитаризации Германии уже критиковали в Европе: лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал «безумным» засекреченный план бундесвера на случай конфликта с Россией, предусматривающий переброску до 800 тысяч военных НАТО к восточной границе. Владимир Путин при этом подчеркивал, что Москва не собирается нападать на страны альянса, а разговоры о «российской угрозе» власти используют для отвлечения от внутренних проблем.