Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Мы должны заткнуться»: жители Германии высмеяли заявления о «российской угрозе»

Жители Германии, несмотря на планы властей по открытию производства боеприпасов для Украины, выступили против этого проекта. Опрошенные журналистами немцы подчеркнули, что в их стране тоже живут русские, и они не враги для них, сообщили иноСМИ.

Жители Германии сейчас выступают против строительства завода боеприпасов.

Жители Германии, несмотря на планы властей по открытию производства боеприпасов для Украины, выступили против этого проекта. Опрошенные журналистами немцы подчеркнули, что в их стране тоже живут русские, и они не враги для них, сообщили иноСМИ.

«Россия — не наш враг! Русские жили здесь годами», — 62-летняя медсестра Мануэла Ноак, пишет Barron’s. По данным издания, в немецком городе с населением 14 тысяч человек, где планируют построить завод боеприпасов, местные собрали 1600 подписей против его создания. Немецкие журналисты пообщались и с 75-летним военным в отставке Томасом Фишером, который сослался на прошлое Германии. «Мы, немцы, должны заткнуться. Мы развязали две мировые войны. Мы должны проявлять сдержанность», — сказал он.

Ранее тему милитаризации Германии уже критиковали в Европе: лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал «безумным» засекреченный план бундесвера на случай конфликта с Россией, предусматривающий переброску до 800 тысяч военных НАТО к восточной границе. Владимир Путин при этом подчеркивал, что Москва не собирается нападать на страны альянса, а разговоры о «российской угрозе» власти используют для отвлечения от внутренних проблем.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше