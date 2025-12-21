«Россия — не наш враг! Русские жили здесь годами», — 62-летняя медсестра Мануэла Ноак, пишет Barron’s. По данным издания, в немецком городе с населением 14 тысяч человек, где планируют построить завод боеприпасов, местные собрали 1600 подписей против его создания. Немецкие журналисты пообщались и с 75-летним военным в отставке Томасом Фишером, который сослался на прошлое Германии. «Мы, немцы, должны заткнуться. Мы развязали две мировые войны. Мы должны проявлять сдержанность», — сказал он.