В жуткой аварии в Кетовском округе погибли две женщины. Видео

Полиция выясняет все обстоятельства смертельного ДТП под Курганом.
Две женщины погибли в результате тяжелого дорожно-транспортного происшествия в Кетовском округе Курганской области. Авария произошла из-за нарушения правил проезда перекрестка. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по региону.
«На территории Кетовского округа из-за нарушения правил проезда перекрестка погибли две женщины-пассажира. Мужчина-пассажир в тяжелом состоянии госпитализирован в медицинское учреждение», — сообщили в пресс-службе ГАИ по региону.
В ведомстве подчеркнули, что причиной трагедии стала очередная неосмотрительность за рулем. Дорожные полицейские напомнили, что дорога не прощает ошибок, и настоятельно рекомендовали водителям учиться на чужих ошибках, чтобы не допускать собственных.