Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В жуткой аварии в Кетовском округе погибли две женщины. Видео

Две женщины погибли в результате тяжелого дорожно-транспортного происшествия в Кетовском округе Курганской области. Авария произошла из-за нарушения правил проезда перекрестка. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по региону.

Полиция выясняет все обстоятельства смертельного ДТП под Курганом.

Две женщины погибли в результате тяжелого дорожно-транспортного происшествия в Кетовском округе Курганской области. Авария произошла из-за нарушения правил проезда перекрестка. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по региону.

«На территории Кетовского округа из-за нарушения правил проезда перекрестка погибли две женщины-пассажира. Мужчина-пассажир в тяжелом состоянии госпитализирован в медицинское учреждение», — сообщили в пресс-службе ГАИ по региону.

В ведомстве подчеркнули, что причиной трагедии стала очередная неосмотрительность за рулем. Дорожные полицейские напомнили, что дорога не прощает ошибок, и настоятельно рекомендовали водителям учиться на чужих ошибках, чтобы не допускать собственных.