После ударов БПЛА в Курской области возобновили подачу электроэнергии

Полностью возобновлена подача электроэнергии после ночной атаки беспилотника ВСУ по энергообъекту в Курском районе Курской области. Об этом рассказал в своем Telegram-канале губернатор области Александр Хинштейн.
Известно, что противник атаковал российский регион ночью 20 декабря. В результате происшествия без света остались 5 тысяч граждан.
«Электроснабжение в Курском районе полностью восстановлено после прилета БПЛА. Благодарю наших энергетиков за оперативную и ударную работу», — написал политик в публикации.
Ранее KP.RU сообщал, что 20 декабря ВСУ направили два беспилотника в акваторию Азовского моря. По информации Минобороны, российские системы ПВО быстро обнаружили и уничтожили оба устройства. Также, как рассказали в ведомстве, в этот день над регионами России было сбито всего 7 вражеских дронов.